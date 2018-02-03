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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Спецпредставитель Путина призвала «не проспать» момент атаки ИГ в Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - Москва призывает «не проспать момент», когда боевики террористической группировки «Исламское государтство» начнут атаковать Центральную Азию, опасность этого сценария возросла, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «игиловцы приехали в Афганистан не для джихада против американцев, а для того, чтобы создать плацдарм для дальнейшей экспансии в Центральную Азию».

«Это серьезно. Я не говорю, что они уже атакуют Центральную Азию, они готовятся. Если мы проспим этот момент, то тогда мы получим действительно большую силу, с которой придется уже работать на границе по Амударье и реке Пянж крупными силами – как нашими, так и союзников по ОДКБ и СНГ», - сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

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Комментарии (3)
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Metropol
13:01, 03 февраля 2018
Во всей Центральной Азии, Кыргызстан самое исламизированное государство. В Узбекистане начали запрещать носить балахоны и паранджи. В соседних странах государства контролирует строительства мечетей, борятся с исламизацией. А у нас это никем и ничем не контролируется. Мечети и намасканы растут по всей стране как грибы после дождя, дошло до того, что намасканы пооткрывали в госучереждениях, вплоть до самого высшего законодательного органа - в Белом доме, не говоря о торговых центрах, где почти в каждом открыли намасканы. С каждым днем все больше видишь людей в балахонах, козлими бородками, парандже, которые укутывают еще своих 5летних детей в паранджу. У них другие идеологии, слова имамов для них закон, некоторые по религиозным соображениям запрещают своим детям ходить в школу. Наблюдала в прошлом году картину в бассейне Дельфин, когда одной женщине запретили плавать в парандже. Так она так орать стала, такой скандал закатила. В итоге видела несколько женщин купающихся в парандже в бассейне. Это просто какой то ужас. В кого мы, кыргызы превращаемся. Несколько лет назад в Оше выявили имама, как он агитировал Джигад, и готовил террористические акты. Свобода и Бесконтрольность строительства мечетей является лакомым куском для арабов и всяких исламистов, чем они и пользуются, спонсируя и открывая мечетей по всей нашей стране. И не удивительно, когда видишь по телевизору новости, что террорист устроивший взрыв в Нью Йорке - является родом с Кыргызстана, террорист устроивший взрыв в метро в Санкт-Петербурге - родом из Кыргызстана, главарь банды ГТА - убивавший на трассе в России проезжавших водителей дабы тренироваться на них, чтобы был опыт у них когда поедут воевать в Сирию - с Кыргызстана и тп. А сколько сотни, а то и тысячами кыргызов поехали воевать в Сирию во имя Джигада? Афганистан и Иран когда то тоже были светскими государствами, у них тоже понемногу начиналась зарождаться исламизация - теперь весь мир видит результат. Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле! - говорил мудрые слова Юлиус Фучик. С молчаливого согласия людей, когда то светский Афганистан и Иран превратились в то, что они сейчас есть. И если наши граждане будут молчать в тряпочку, делая вид, что ничего не происходит, мы сами не заметим как превратимся в исламскую республику живущим по шариату. За любое инакомыслие, нам будут резать головы и забивать камнями. Разве люди, мы этого хотим? Я спрашиваю у обычных граждан, а не людей в балахонах, так как они спят и видят когда же Кыргызстан превратится в исламскую страну. Когда исламистов перевалит большинство, тогда нам хана. Люди одержимые идеологие, тем более исламисткой идеологией, просто объявят нас "неверными" , скинут власть и сами придут во главе. Молчание властьимущих на бестконтрольность открытий мечетей, намасканов, людей в балахонах, парандже - является опасной игрой, что чревато Национальной безопасности. Почему мы такие недальновидные? Почему не видим очевидные вещи? Почему у нас нету умного руководителя? С нами бесполезно бороться, ток если ФСБ и сам Путин не подключится с борьбой исламизацией у нас в стране. На наших надежды нет. ГКНБ еще успевают отлавливать террористов, а когда исламистов перевалит большинство, тогда они не смогут физически за каждым успевать. Осталось на каждого человека построить намаскану и мечеть, и будет всем счастье!

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narkalyk
12:00, 03 февраля 2018
ЦА не представляет интереса для игил, по крайней мере сейчас. Игил теряют свои позиции на своей же территории, уже обжитой.

Если и начнутся в ЦА кровавые атаки неизвестных террористических групп, то надо понимать что это произойдет в целях и интересах россии или сша, видимо какие то политические дивиденды они из этого извлекут
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SanAndreas13
11:20, 03 февраля 2018
Из депутатов создадим спецназ.Они же патриоты,пусть защищают свою страну!
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