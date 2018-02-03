Спецпредставитель Путина призвала «не проспать» момент атаки ИГ в Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - Москва призывает «не проспать момент», когда боевики террористической группировки «Исламское государтство» начнут атаковать Центральную Азию, опасность этого сценария возросла, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «игиловцы приехали в Афганистан не для джихада против американцев, а для того, чтобы создать плацдарм для дальнейшей экспансии в Центральную Азию».

«Это серьезно. Я не говорю, что они уже атакуют Центральную Азию, они готовятся. Если мы проспим этот момент, то тогда мы получим действительно большую силу, с которой придется уже работать на границе по Амударье и реке Пянж крупными силами – как нашими, так и союзников по ОДКБ и СНГ», - сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».