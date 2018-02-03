Турецкая «Чалык холдинг» и французская «Буиг» возможно придут на смену «Полимексу» в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Компания турецкого бизнесмена, осуществившая в середине 90-х годов, во время правления бывшего президента Сапармырата Ниязова, крупные проекты и являвшаяся обладателем многомиллионных тендеров, вероятно снова начнет активную деятельность на туркменском строительном рынке, сообщает туркменская служба радио «Азатылык» со ссылкой на источники в правительственных кругах Туркменистана.

В среду президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, в рамках своего визита в Балканскую область, встретился с главой компании «Чалык Холдинг» Ахметом Чалыком.

По информации туркменских медиа, турецкий бизнесмен Чалык на этой встрече выступил с отчетом о работе на доверенных его компании строительных объектах, в том числе строительстве международного морского порта в городе Туркменбаши, завода по производству карбамида в городе Гарабогаз, а также государственной электростанции на территории нефтегазового комплекса в Мары.

Ахмет Чалык, в период правления бывшего президента Сапармырата Ниязова, исполнявший должность замминистр текстильной промышленности страны, также являлся представителем президента Туркменистана по вопросам экономики и реализации природного газа, нефти и электроэнергии на мировом рынке и осуществлял многочисленные строительные проекты в стране.

Но, с приходом к власти президента Гурбангулы Бердымухамедова, власти страны объявили об ограничении деятельности компаний входящих в состав корпорации «Чалык Холдинг», в том числе «Гунейдогу Текстиль», «Чалык Энерджи», «Иншаат» и «Пазарлама».

Вместе с тем, активизацию переговорного процесса руководства Туркменистана с компанией «Чалык Холдинг», связывают с ограничением деятельности в стране другой крупной турецкой компании «Полимекс», осуществившей самые крупные строительные проекты в истории страны.

По словам достоверного источника в правительственных кругах Туркменистана, в настоящее время турецкое предприятие «Полимекс» испытывает трудности в получении выплат за постройку в столице Туркменистана, в преддверии V Азиатских игр в закрытых помещених и по боевым искусствам, объектов, а также возврата средств, выделенных на проведение данного спортивного мероприятия в сентябре 2017 года.

«Компания Полимекс не может получить долг в размере $800 миллионов. С компанией полностью не рассчитались за постройку Ашхабадского аэропорта. Также Полимекс одолжила свои деньги на церемонию открытия и закрытия игр «Ашхабад -2017». Когда компания потребовала свой долг у Бердымухамедова, то он на это разозлился», - рассказал источник.

«Азатлык» обратилось в главное управление компании Полимекс в Турции, но представители компании опровергли сообщения о трудностях в получении денег в Туркменистане и сообщили, что ждут новых проектов.

Также представитель компании опроверг информацию о закрытии офиса «Полимекса» в Туркменистане.

Накануне туркменские специалисты, занимающие управляющие должности в «Полимексе» в Туркменистане сообщили о том, что с марта будут освобождены от занимаемых должностей.

По их словам, компания «Полимекс» покидает туркменский рынок и вместо нее, крупные проекты будут доверены турецкой компании «Чалык Холдинг», а также французским компаниям Буиг («Bouygues») и «Ренессанс» («Reneyssans»).

Ранее сообщалось о планах туркменского правительства по предоставлению контракта на постройку роскошного отеля в столице, стоимостью $300 миллионов французской «Буиг».

По его словам источника, в настоящее время компания «Буиг» начала возвращать своих сотрудников в Туркменистан, а также в ближайшее время планируется визит главы компании Мартина Буига в Туркменистан.