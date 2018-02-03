Казахстан стал лидером рейтинга экономической свободы в Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) - Казахстан стал лидером рейтинга экономической свободы (Index of Economic Freedom) из стран Центральной Азии. Эксперты американского исследовательского института Heritage Foundation присудили Казахстану 41-е место в рейтинге.

Из стран Центральной Азии: Кыргызстан находится на 78-е месте, Таджикистан 106-е место, Узбекистан 152-е место и Туркменистан 169-е место.

Напомним, что индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифметическому десяти контрольных показателей: защита права собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, участие правительства, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода.

Лидером мирового рейтинга экономической свободы экспертами Heritage Foundation вновь признан Гонконг (средний балл 90,2%). Кроме того, в число полностью свободных экономик входят Сингапур (88,8%), Новая Зеландия (84,2%), Швейцария (81,7%).

Полностью несвободными признаны Конго (38,9%), Куба (31,9%), Венесуэла (25,2%) и КНДР (5,8%).

Ситуацию с экономической свободой в таких странах, как Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Сомали, Сирия и Йемен, эксперты Heritage Foundation не оценивали в связи с нехваткой данных.