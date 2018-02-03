В Алматы коммунальщики «отбеливали» снег в день приезда премьеров стран ЕАЭС (видео)
CA-NEWS (KZ) - В Сети появилось видео алматтинских коммунальщики, которые «отбеливали», переворачивая его лопатами.
«Что делать, если в твой город прибыл премьер-министр России, а снег в городе грязный и серый? Просто переверни его!», - написал автор видео в соцсети.
Некоторые пользователи соцсетей отметили, что коммунальщики переворачивают снег специально, чтобы он растаял быстрее.
В Алматы в пятницу, 2 февраля прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
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