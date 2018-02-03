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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы коммунальщики «отбеливали» снег в день приезда премьеров стран ЕАЭС (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Сети появилось видео алматтинских коммунальщики, которые «отбеливали», переворачивая его лопатами.

«Что делать, если в твой город прибыл премьер-министр России, а снег в городе грязный и серый? Просто переверни его!», - написал автор видео в соцсети.

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что коммунальщики переворачивают снег специально, чтобы он растаял быстрее.

В Алматы в пятницу, 2 февраля прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

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Комментарии (2)
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tusha
13:22, 03 февраля 2018
нормально, армейская уловка, высохшую траву красить в зеленый цвет, и снег отбеливать. людям надо фронт работы ставить, видимо другой более полезной работы не было. это - евразэс.
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SanAndreas13
11:47, 03 февраля 2018
Как наши высохшие елки красили по дороге Ата Бейит.
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