В Алматы коммунальщики «отбеливали» снег в день приезда премьеров стран ЕАЭС (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Сети появилось видео алматтинских коммунальщики, которые «отбеливали», переворачивая его лопатами.

«Что делать, если в твой город прибыл премьер-министр России, а снег в городе грязный и серый? Просто переверни его!», - написал автор видео в соцсети.

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что коммунальщики переворачивают снег специально, чтобы он растаял быстрее.

В Алматы в пятницу, 2 февраля прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.