Завод в Астрахани сдаст судно для Туркменистана за $30 млн

CA-NEWS (TM) - Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО, входит в Группу "Каспийская Энергия", КНРГ) сдаст крановое судно Palwan за $30 млн для Туркмении в конце марта этого года. Строительство судна приостонавливали на два года из-за санкций, введенных США против России и касающихся в том числе судостроительных компаний. Об этом губернатору Астраханской области Александру Жилкину доложил гендиректор АО "Росшельф" (управляет активами КНРГ) Алексей Жидаков.

"По крановому судну была приостановка [по строительству] на последние два года. Заказчики не могли нам платить из-за санкций: американцы перехватили деньги, два года их держали, но потом пришли к выводу, что наша организация, КНРГ, не является санкционной. В конце марта судно должно уйти на ходовые испытания, потом в порт Хазар (Туркмения)", - цитирует его слова ТАСС.

Как пояснил журналистам руководитель проекта Андрей Хир, судно, заложенное на астраханской верфи в 2010 году, строится по заказу компании Dragon Oil (ОАЭ), потом будет передано Туркмении и будет предназначено для обслуживания буровых месторождений. Кроме того, оно сможет при необходимости обеспечивать платформу электроэнергией, также на судне есть все необходимое, чтобы потушить пожар и произвести эвакуацию людей.

"Судно для Южного региона оригинальное, до этого такие у нас не строили. Оно многоцелевое, насыщенно различным оборудованием, которое было привезено из-за рубежа. Сейчас вопрос санкций не стоит, все необходимое уже есть. Техготовность по судну - 95%", - отметил Хир.

Губернатор, который в пятницу лично ознакомился со строительством судна для Туркмении, заметил, что "этот заказ очень важен и должен быть сдан в срок".

Группа компаний "Каспийская энергия" входит в Объединенную судостроительную корпорацию и объединяет ресурсы, позволяющие выполнять сложные комплексные проекты по созданию объектов освоения шельфовых месторождений. В 2013 году на АСПО уже была построена для Туркмении морская стационарная платформы, предназначенная для обустройства месторождения "Жданов" - уже год как объект успешно добывает нефть. В перспективе новые проекты - у Dragon Oil большая программа инвестиций, рассчитанная на Туркменистан, - порядка $2 млрд.