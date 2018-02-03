В Таджикистане опровергли слухи о китайской экспансии

CA-NEWS (TJ) - Никакой экспансии Китая в Таджикистане нет, заявил на брифинге первый замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафаров.

«Никакой экспансии Китая в Таджикистан нет, у нас – стратегическое партнерство, мы дружили и будем дружить», - цитирует его слова «Sputnik Таджикистан».

Он отметил, что Таджикистан балансирует во внешней политике, имея хорошие отношения с Россией, Китаем и США.

Сафаров отметил, что без определенных уступок невозможно развитие горнорудной промышленности, особенно добычи драгоценных металлов.

«Мы предлагали разработку месторождений горнорудной промышленности России, Казахстану и Франции, но тем не менее договориться удалось только с Китаем», - сказал он.

В последние несколько лет китайским фермерам стали активно выделять для производства сельхозпродукции земли на юге Таджикистана.

Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала подписанное в апреле прошлого года инвестиционное соглашение между правительством Таджикистана, KrysoResourcesLimited и ООО «Пакрут» о разработке месторождения «Пакрут» в Рамитском джамоате города Вахдата.

По словам главы Госкомимущества Таджикистана Фарруха Хамрализода, все акции ОАО «Пакрут» принадлежат китайской стороне. В парламенте подчеркнули, что разработка месторождения «Пакрут» была начата китайской стороной еще в 2012 году, для его реализации к сегодняшнему дню потрачено свыше $180 миллионов, еще планируется привлечение свыше $76 миллионов.

В 2030 году добыча золота по данному проекту может по обоюдному согласию перейти под юрисдикцию Таджикистана. С начала работ в Таджикистане китайская компания перечислила в госбюджет страны свыше 230 миллионов сомони (21,6 миллиона долларов) в качестве налогов.