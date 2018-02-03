Таджикистан запретит ввоз автомобилей до 2005 года выпуска с 15 февраля

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан запретит ввоз старых автомобилей с 15 февраля, соответствующее постановление было принято правительством республики.

Ранее сообщалось, что запрет будет введен с 1 апреля текущего года.

Напомним, 25 февраля глава отдела по защите атмосферного воздуха Комитета по защите окружающей среды Саидусмон Судуров сообщил сообщил о новой инициативе правительства в сфере экологии и транспорта. По его словам, данная мера принимается из соображений экологической безопасности.