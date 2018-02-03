Таджикистан запретит ввоз автомобилей до 2005 года выпуска с 15 февраля
- Таджикистан, политика
- 12:18, 03 февраля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан запретит ввоз старых автомобилей с 15 февраля, соответствующее постановление было принято правительством республики.
Ранее сообщалось, что запрет будет введен с 1 апреля текущего года.
Напомним, 25 февраля глава отдела по защите атмосферного воздуха Комитета по защите окружающей среды Саидусмон Судуров сообщил сообщил о новой инициативе правительства в сфере экологии и транспорта. По его словам, данная мера принимается из соображений экологической безопасности.
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