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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане появился специальный патруль для помощи туристам

CA-NEWS (UZ) - В узбекских города Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе - созданы отряды «Эзгулик патрули» («Гуманный патруль»), в функции которых входит оказание помощи туристам. Об этом говорится в Постановлении правительства Узбекистана от 23 ноября 2017 года «О мерах по обеспечению безопасного туризма».

В его состав вошли сотрудники управления внутренних дел со знанием русского, английского и других иностранных языков.

Основной задачей патруля является предоставление услуг туристам, принятие заявлений и жалоб и оказание юридической помощи туристам по этим жалобам.

На костюме каждого патрульного имеется лента с надписью «Peace Officer» и «Эзгулик патрули», чтобы туристы могли различить их с другими сотрудниками внутренних дел.

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Комментарии (1)
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Logika
13:08, 03 февраля 2018
Какие молодцы,
наши узбекские друзья!
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