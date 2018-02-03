В Узбекистане появился специальный патруль для помощи туристам

CA-NEWS (UZ) - В узбекских города Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе - созданы отряды «Эзгулик патрули» («Гуманный патруль»), в функции которых входит оказание помощи туристам. Об этом говорится в Постановлении правительства Узбекистана от 23 ноября 2017 года «О мерах по обеспечению безопасного туризма».

В его состав вошли сотрудники управления внутренних дел со знанием русского, английского и других иностранных языков.

Основной задачей патруля является предоставление услуг туристам, принятие заявлений и жалоб и оказание юридической помощи туристам по этим жалобам.

На костюме каждого патрульного имеется лента с надписью «Peace Officer» и «Эзгулик патрули», чтобы туристы могли различить их с другими сотрудниками внутренних дел.