В Узбекистане упорядочат сбор и переработку отходов

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу по упорядочению пунктов сбора отходов в городах и развитию услуг санитарной очистки в сельских населенных пунктах, сообщает Podrobno.uz.



Программа будет предусматривать меры по оптимальной организации площадок для сбора отходов на основе типовых проектов исходя из численности жителей многоэтажных домов, говорилось сегодня на совещании под председательством главы государства.

Также планируется увеличение закупки специальной техники для перевозки отходов, поэтапный охват сельского населения услугами санитарной очистки.

Говоря о переработке бытовых отходов, президент отметил необходимость изучения и широкого внедрения опыта зарубежных стран. При этом подчеркивалось, что почти во всех селах отсутствует система сбора, хранения и транспортировки бытовых отходов.

В таких странах, как Германия, Бельгия, Япония, Голландия, Швеция, перерабатываются 60-65% отходов, 20-25% отходов используются для выработки энергии, остальная часть сжигается без надобности закапывания отходов на полигонах, сказал Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим дано поручение ввести в текущем году в 9 городах страны кластеры по сбору и переработке отходов. Для этого приведена в пример деятельность кластера, организованного в Сурхандарьинской области.

Поставлена задача разработки «дорожной карты» по заключению соглашений с инвесторами, подготовке документации и финансированию реализации проектов по переработке отходов в Ферганской долине, Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.