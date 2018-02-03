В Туркменистане частным лицам запретили вывоз золота за исключением обручальных колец

CA-NEWS (TM) - В аэропорту Ашхабада работники таможенной службы тщательно досматривают пассажиров, вылетающих в Турцию, на наличие в багаже и на теле золотых украшений. Как сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана», браслеты, цепочки и кольца (за исключением обручальных) вывозить нельзя.

Подобный негласный запрет появился в Туркменистане с тех пор, как некоторые жители в условиях безработицы и острой нехватки валюты стали скупать золото у частных лиц, а затем вывозить его в Турцию для сдачи на переработку. За один грамм лома в Стамбуле они выручают до $23,5. В Туркменистане ювелирные магазины из-за нехватки денег золото не скупают.

Возле стоек регистрации в Турцию скупщики золота предлагают пассажирам за деньги провести драгоценный металл через таможню. Тех, кто соглашается, отводят в сторонку, дают им по 30-40 манатов ($3,5 манат за $1 по госкурсу ) за каждое изделие, фотографируют как их самих, так и цепочку или браслет, и подробно объясняют, кому нужно будет отдать изделие уже в салоне самолета. Обычно это сами же скупщики, либо их доверенные лица.

Таможенники знают об этих схемах. Многих женщин, решивших подзаработать на провозе золота, отводят в отдельную комнату, где вновь проводят через рентген, а затем досматривают лично.

«У одной пассажирки женщина-офицер обнаружила браслет и цепочку «Кардинал», а потом потребовала, чтобы та пошла и вернула их тому, у кого взяла», - сообщил источник издания.

От запрета, по словам собеседника издания, страдают и обычные пассажиры со своими золотыми украшениями. Продавать свои драгоценности они и не намеревались. В таких случаях люди вынуждены возвращаться в общую зону аэропорта звонить своим родственникам или знакомым и отдавать им украшения на временное хранение.

Официальных запретов на вывоз золотых украшений нет. По данным таможенной службы, к вывозу запрещены лишь ювелирные изделия без пробирного клейма (пробы).