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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия заняла 125-е место в рейтинге экономической свободы

CA-NEWS (MNG) - Монголия заняла 125-е место в рейтинге экономической свободы (Index of Economic Freedom). Всего в рейтинге 180 стран.

Напомним, индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифметическому десяти контрольных показателей: защита права собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, участие правительства, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода.

Из стран Центральной Азии: Казахстан заняла 41-ю позицию, Кыргызстан находится на 78-е месте, Таджикистан 106-е место, Узбекистан 152-е место и Туркменистан 169-е место.

Лидером мирового рейтинга экономической свободы экспертами Heritage Foundation вновь признан Гонконг (средний балл 90,2%). Кроме того, в число полностью свободных экономик входят Сингапур (88,8%), Новая Зеландия (84,2%), Швейцария (81,7%).

Полностью несвободными признаны Конго (38,9%), Куба (31,9%), Венесуэла (25,2%) и КНДР (5,8%).

Ситуацию с экономической свободой в таких странах, как Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Сомали, Сирия и Йемен, эксперты Heritage Foundation не оценивали в связи с нехваткой данных.

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