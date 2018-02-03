Жители Шымкента устраивают драки на встречах с властями города (видео)

- Казахстан, происшествия
- 12:58, 03 февраля 2018
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CA-NEWS (KZ) - Встречи горожан с чиновниками в Шымкенте не обходятся без скандалов и драк. Люди устраивают потасовки за микрофон и очередность выступления, сообщает «Отырар».
Шымкентцы, истосковавшиеся по возможности высказаться о своей проблеме напрямую руководителям отделов, выражений не выбирают. Накопившуюся обиду и негатив они выплескивают не только на чиновников, но и друг на друга.
Несмотря на заверения руководителей городских отделов, что выслушаны будут все пришедшие на встречу и временными рамками прием не ограничен, жители устраивают борьбу за микрофон и очередность.
На встрече с представителями отдела земельных отношений и архитектуры шымкентцы решили высказать все, что их давно заботит, не стесняясь в выражениях. Госслужащие при этом реагируют на происходящее спокойно, отмечая, что «видимо, накипело».
Организаторы пообещали учесть недочеты при последующих встречах с населением.