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  4 февраля 2018
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В приграничном с Туркменистаном районе Афганистана убиты боевики и командиры талибов
Предыстория: ИГ расширяет свою деятельность на севере Афганистана на границе с Туркменистаном, - генерал США

CA-NEWS (TM) - В приграничной с Туркменистаном афганской провинции Фарьяб два полевых командира радикального движения «Талибан», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу спецназа национальной армии Афганистана.

*красным отмечена провинция Фарьяб

фарьяб

«В ходе операции «Навид-8», проводимой подразделением спецназа национальной армии на территории населенного пункта Караших уезда Хваджа Сабз-Пош провинции Фарьяб, по предварительным данным, ликвидированы 13 террористов, в том числе два ключевых полевых командира, девять боевиков ранены. Удары по позициям антиправительственных групп наносятся с земли и воздуха, операция продолжается», - говорится в сообщении.

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