В приграничном с Туркменистаном районе Афганистана убиты боевики и командиры талибов
- Туркменистан, происшествия
- 15:07, 03 февраля 2018
- Просмотров: 2391
|Предыстория: ИГ расширяет свою деятельность на севере Афганистана на границе с Туркменистаном, - генерал США
CA-NEWS (TM) - В приграничной с Туркменистаном афганской провинции Фарьяб два полевых командира радикального движения «Талибан», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу спецназа национальной армии Афганистана.
*красным отмечена провинция Фарьяб
«В ходе операции «Навид-8», проводимой подразделением спецназа национальной армии на территории населенного пункта Караших уезда Хваджа Сабз-Пош провинции Фарьяб, по предварительным данным, ликвидированы 13 террористов, в том числе два ключевых полевых командира, девять боевиков ранены. Удары по позициям антиправительственных групп наносятся с земли и воздуха, операция продолжается», - говорится в сообщении.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь