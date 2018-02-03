В приграничном с Туркменистаном районе Афганистана убиты боевики и командиры талибов

CA-NEWS (TM) - В приграничной с Туркменистаном афганской провинции Фарьяб два полевых командира радикального движения «Талибан», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу спецназа национальной армии Афганистана.

*красным отмечена провинция Фарьяб





«В ходе операции «Навид-8», проводимой подразделением спецназа национальной армии на территории населенного пункта Караших уезда Хваджа Сабз-Пош провинции Фарьяб, по предварительным данным, ликвидированы 13 террористов, в том числе два ключевых полевых командира, девять боевиков ранены. Удары по позициям антиправительственных групп наносятся с земли и воздуха, операция продолжается», - говорится в сообщении.