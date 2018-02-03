В Узбекистане утверждены новые правила ввоза и вывоза валюты

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане утвердили новые правила ввоза и вывоза иностранной валюты, сообщает Sputnik Узбекистан.

Теперь пассажир, прибывающий в республику или вылетающий в другие страны, должен в обязательном порядке задекларировать и предъявить сотруднику таможенного органа наличную валюту, если ее сумма превышает две тысячи долларов.

Физическим лицам разрешается ввозить валюту на территорию республики в неограниченном количестве. Свободно вывезти из Узбекистана можно до пяти тысяч долларов, задекларировав их на таможне. Вывоз сверх этой суммы осуществляется на основании разрешения Центрального банка для граждан Узбекистана.

Что касается иностранцев, то они могут вывезти больше пяти тысяч долларов только на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в республику, в которой сумма наличной валюты указана не менее суммы вывозимой валюты. То есть иностранцы не могут вывезти валюты больше, чем ввезли.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял указ об отмене с 1 января обязательного декларирования иностранной валюты в объеме, не превышающем в эквиваленте 2 тысячи долларов.

Кроме того, в международном аэропорту Ташкента, а также в других международных аэропортах республики запущена система двойного коридора — "зеленого" и "красного", упрощающих процедуру досмотра и прохождения таможни.

Напомним, с 5 сентября главный финансовый регулятор Узбекистана практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом Мирзиёева юридические и физические лица могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.