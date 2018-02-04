Глава Пентагона опроверг планы увеличить военный контингент в Афганистане

CA-NEWS (CA) - США не намерены увеличивать контингент в Афганистане, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время брифинга. Расшифровка брифинга опубликована на сайте оборонного ведомства.

«Мы объявили стратегию и примерные цифры. Если вы имеете в виду дополнительную тысячу солдат или пять тысяч – подобных планов у меня нет», - сказал Мэттис.

«Мы озвучивали новую стратегию в Афганистане и примерные цифры, и, если вы имеете в виду еще несколько тысяч человек, или еще пять тысяч человек — у меня нет никаких планов на этот счет», - сказал он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в ВС США сообщила, что Соединенные Штаты планируют направить дополнительный воинский контингент в Афганистан численностью в 1 тыс. человек предстоящей весной. По их данным, инициатива направлена на то, чтобы активизировать операции против талибов в новом сезоне. Увеличение численности контингента, как отмечает газета, уже поддержало военное руководство штаба Армии ВС США.

В конце августа 2017 года президент США Дональд Трамп обнародовал новую стратегию в Афганистане, которая предусматривала увеличение американского контингента в стране на 4 тыс. человек. Тогда же стало известно, что в Афганистане находятся на самом деле порядка 11 тыс. американских военных, а не 8,4 тыс. человек.