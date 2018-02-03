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  4 февраля 2018
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Значительная часть боевиков ИГ в Афганистане из Центральной Азии, - спецпредставитель Путина
Предыстория: Спецпредставитель Путина призвала «не проспать» момент атаки ИГ в Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - Значительная часть боевиков террористической группировки «Исламское государство», действующих в Афганистане, имеют центральноазиатское происхождение, также имеются выходцы из России, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

«Обращает на себя внимание, что подавляющая часть боевиков имеет центральноазиатское происхождение, имеются выходцы из различных районов Российской Федерации», - сказал он.

По словам Кабулова, задача номер один ИГИЛ заточена на Центральную Азию, их задача — дестабилизировать Центральную Азию, вызвать хаос, панику, отток беженцев, мигрантов, и в этих условиях попытаться свергнуть законные власти этих стран.

«По нашим оценкам, у игиловцев порядка 7 тыс. активных боевиков, не считая нескольких тысяч резервистов», - сказал Кабулов. Он отметил, что последние год-полтора года «недобитые» в Сирии боевики ИГ перебираются в Афганистан.

«Я не говорю, что они уже атакуют Центральную Азию, они готовятся. Если мы проспим этот момент, то тогда мы получим действительно большую силу, с которой придётся уже работать на границе по Амударье и реке Пянж крупными силами как нашими, так и союзников по ОДКБ и СНГ», - заключил Кабулов.

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