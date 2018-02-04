Первый заместитель помощника Госсекретаря в ходе визита в Узбекистан заявила о заинтересованности в развитии Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - США и Узбекистан имеют общую заинтересованность в развитии Центральной Азии, которое будет влиять на ситуацию в Афганистане, заявила первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

«У нас есть общая заинтересованность в установлении стабильности и обеспечении устойчивого развития Центрально-Азиатского региона, которое, в свою очередь, будет влиять на ситуацию в Афганистане, его развитие», - заявила Уэллс информационному агентству «Жахон» при МИД республики.

Также, Элис Уэллс 1 февраля встретилась в Ташкенте с активистами гражданского общества. Об этом узбексокой службе радио «Озодлик» сообщил независимый журналист Абдурахман Ташанов, принявший участие на этой встрече.

«Высокопоставленный чиновник Государственного департамента, в основном, интересовалась той частью политики президента Мирзияева, касающейся представителей гражданского общества, а также спрашивала о существующих проблемах и дальнейшей ситуации. Мы рассказали ей о положительных изменениях в нашей стране и актуальных проблемах», - рассказал Абдурахман Ташанов.

В Ташкенте Элис Уэллс также встретилась с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым и специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматиллой Эргашевым.