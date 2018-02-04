Критиковавший мусульман лидер ультраправой партии Германии принял ислам

CA-NEWS (CA) - Немецкий праворадикал Артур Вагнер, который выступал против мигрантов, публично объявил о том, что он принял ислам, передает Euronews.

Вагнер был лидером ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Данное политическое объединение, набирающее все большую популярность среди рядовых немцев, получило известность благодаря своей антиисламской риторике и ожесточенной критике адрес мусульман.

На этом фоне удивлению сторонников партии не было предела, когда один из лидеров движения Артур Вагнер публично объявил, что сам решил перейти в ислам, отмечает издание.

«Я искренне желаю партии успеха, потому что у нее есть цель и ее идеи привлекают много людей. Поэтому пока я остаюсь членом партии «Альтернатива для Германии», - заявил Вагнер.

Однако, несмотря на сохранение партийного билета, Вагнер все же ушел с руководящего поста в исполнительном совете АдГ во избежание идеологических противоречий.

«Конечно, я хотел бы извиниться перед моими товарищами по партии. У них возникло немало вопросов ко мне. Я не хотел сделать ничего плохого, я просто хочу изучать ислам и это все», - отметил Вагнер.

Решение перейти в другую веру политик объяснил личными мотивами. При этом наблюдатели не преминули напомнить, что еще несколько месяцев назад он выступал с ожесточенной критикой в адрес властей ФРГ за «насильственную исламизацию Германии». Одновременно он горячо поддерживал лозунг, что «ислам несовместим с конституцией» ФРГ.