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  4 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Критиковавший мусульман лидер ультраправой партии Германии принял ислам

CA-NEWS (CA) - Немецкий праворадикал Артур Вагнер, который выступал против мигрантов, публично объявил о том, что он принял ислам, передает Euronews.

Вагнер был лидером ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Данное политическое объединение, набирающее все большую популярность среди рядовых немцев, получило известность благодаря своей антиисламской риторике и ожесточенной критике адрес мусульман.

На этом фоне удивлению сторонников партии не было предела, когда один из лидеров движения Артур Вагнер публично объявил, что сам решил перейти в ислам, отмечает издание.

«Я искренне желаю партии успеха, потому что у нее есть цель и ее идеи привлекают много людей. Поэтому пока я остаюсь членом партии «Альтернатива для Германии», - заявил Вагнер.

Однако, несмотря на сохранение партийного билета, Вагнер все же ушел с руководящего поста в исполнительном совете АдГ во избежание идеологических противоречий.

«Конечно, я хотел бы извиниться перед моими товарищами по партии. У них возникло немало вопросов ко мне. Я не хотел сделать ничего плохого, я просто хочу изучать ислам и это все», - отметил Вагнер.

Решение перейти в другую веру политик объяснил личными мотивами. При этом наблюдатели не преминули напомнить, что еще несколько месяцев назад он выступал с ожесточенной критикой в адрес властей ФРГ за «насильственную исламизацию Германии». Одновременно он горячо поддерживал лозунг, что «ислам несовместим с конституцией» ФРГ.

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Комментарии (3)
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Revolutionizes
13:14, 04 февраля 2018
Ислам принимают люди кто пережил личное какое нибудь потрясение ну в общем тогда человек чиканутым становится. У одного отец умер и он потихоньку потихоньку принял ну как принял ходить стал в мечеть.
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donkarleone2
12:20, 04 февраля 2018
Был еще один швейцарский политик, тоже ультраправого толка, благодаря ему и его партии Швейцария единственная страна ЕС, где запрещено строить мечети. Этот политик был настолько уверен, что Ислам это зло, что решил доказать это всему миру.... и начал изучать Коран и хадисы и др. религиозную литературу. И что в итоге стало как вы думаете!? Именно, он принял ислам.
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Petosh
11:47, 04 февраля 2018
Шас набегут религиозные стервятники
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