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  4 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и Назарбаев обсудили итоги сирийских переговоров в Сочи и заседание ЕАЭС в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в рамках которых политики обсудили проведенный в Сочи Конгресс сирийского национального диалога, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением Конгресса. Политики пришли к выводу, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. Кроме того, была отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате.

«Затронут также ряд актуальных вопросов дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере современных технологий. Дана высокая оценка результатам форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», прошедшего в Алматы 2 февраля 2018 года», - говорится в сообщении.

«В ходе беседы главы государств также обсудили казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции в свете прошедшего заседания Евразийского межправительственного совета и Форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы», - сообщает пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись мнениями и по другим актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, отмечается в тексте.

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