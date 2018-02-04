Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель (видео)
- Азия и мир, общество
- 15:01, 04 февраля 2018
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CA-NEWS (CA) - Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) произвело запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520, сообщает японское издание Nikkei.
Экспериментальный запуск прошел утром с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на берегу Тихого океана. Диаметр SS-520 составляет 52 см, а ее вес — 2,6 т. Издание сообщает, что если все стадии запуска пройдут успешно, то носитель станет самым маленьким из доставлявших искусственный спутник на орбиту.
Запуск SS-520 Япония также произвела в январе 2017 года. Старт состоялся с космодрома Утиноура, ракета была снабжена сверхмалым спутником. Его высота составляла всего 35 см.
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