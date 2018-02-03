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  4 февраля 2018
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Президент Туркменистана пригрозил снять с должности вице-премьера за перебои с электричеством
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор вице-премьеру Дадебаю Амангелдиеву за перебои с электричеством в стране, пишет в субботу, 3 февраля газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам главы государства, поводом для объявления взыскания стало также несоблюдение правил техники безопасности на строительных объектах. Амангелдиев курирует в правительстве электроэнергетику, строительство и коммунальное хозяйство.

Подписывая соответствующее распоряжение, глава Туркменистана напомнил, что ранее неоднократно давал вице-премьеру поручения по подготовке электроэнергетических служб к зимнему сезону.

Бердымухамедов отметил, что, несмотря на это, в январе допущены перебои в электроснабжении. Бердымухамедов подчеркнул, что в последний раз предупреждает Амангелдиева, если подобные случаи повторятся, то он будет освобожден от занимаемой должности.

Президент Туркменистана также поручил вице-премьеру Дадебаю Амангелдиеву провести комплексную проверку на всех электростанциях страны.

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