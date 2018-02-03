Употребление алкоголя может привести как минимум к семи видам рака, - ВОЗ

CA-NEWS (CA) - Употребление алкоголя может вызывать как минимум семь видов рака: рак кишечника, рак молочной железы, рак пищевода, рак гортани, рак печени, рак ротовой полости и рак горла. Об этом напоминают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) накануне Всемирного дня борьбы против рака, который проводится 4 февраля.

По данным ВОЗ, онкологические заболевания являются одной из ведущих причин смертности в мире. Медики регистрируют около 14 млн. новых случаев рака в год. По прогнозам, в ближайшие 20 лет число больных раком увеличится на 70 процентов.

«Рак является второй основной причин смерти в мире. Так, в 2015 году от этого заболевания умерли 8,8 млн. человек. Каждый шестой случай смерти в мире связан с раковыми заболеваниями», - говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Особенно высокая смертность от рака в странах с низким и средним доходом.

Треть всех случаев онкологии связана с нездоровым образом жизни и неправильным рационом питания: излишним весом, отсутствием физической активности, курением и алкоголем.

В ряде постсоветских стран наиболее распространены рак печени, так же как опухоли головы и шеи. Эксперты связывают такие заболевания с чрезмерным потреблением алкоголя.

Сегодня ВОЗ опубликовала исследование , в котором говорится, что в европейском регионе - самый высокий уровень потребления алкоголя в мире. «Однако население не осведомлено о связи злоупотребления алкоголя с повышенным риском развития онкологических заболеваний», - говорится в пресс- релизе Европейского бюро ВОЗ.

Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных напитков. Именно он является причиной повреждения клеток. Этанол также оказывает воздействие на женские гормоны, повышая риск развития рака молочной железы. Если вы не только пьете, но и курите, то степень повреждения тканей во много раз увеличивается.

Риск развития рака молочной железы у женщины повышается на 50 процентов, если она выпивает четыре бокала вина в день, и на 130 процентов, если она выпивает 8 бокалов в день. Четко установленного нижнего порога безопасного употребления спиртных напитков не существует, а это значит, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.

В ВОЗ напоминают, что здоровый образ жизни и ранняя диагностика помогают спасать жизни.