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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Сирии боевики сбили российский штурмовик и убили спасшегося пилота

CA-NEWS (KZ) - В Сирии 3 февраля сбит российский самолет Су-25, пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«При выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусры». По предварительной информации, самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса», - отмечается в сообщении.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.

По району, подконтрольному боевикам, нанесен удар высокоточным оружием, уничтожено более 30 террористов.

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