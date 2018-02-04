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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ким Чен Ын с супругой прокатились на троллейбусе по ночному Пхеньяну (фото)

CA-NEWS (KZ) - Северокорейский лидер Ким Чен Ын прокатился на троллейбусе по ночному Пхеньяну в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным издания, лидер КНДР остался доволен транспортным средством, изготовленным на местном заводе, и отметил комфортность поездки.

По словам Ким Чен Ына, именно этот вид транспорта, не загрязняющий окружающую среду, должен стать «визитной карточкой» северокорейской столицы.

Помимо супруги, лидера Северной Кореи сопровождали высокопоставленные чиновники.

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Комментарии (1)
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sterva
16:26, 04 февраля 2018
Скоро он ее отдаст на сьедение собакам
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