Ким Чен Ын с супругой прокатились на троллейбусе по ночному Пхеньяну (фото)

CA-NEWS (KZ) - Северокорейский лидер Ким Чен Ын прокатился на троллейбусе по ночному Пхеньяну в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным издания, лидер КНДР остался доволен транспортным средством, изготовленным на местном заводе, и отметил комфортность поездки.

По словам Ким Чен Ына, именно этот вид транспорта, не загрязняющий окружающую среду, должен стать «визитной карточкой» северокорейской столицы.

Помимо супруги, лидера Северной Кореи сопровождали высокопоставленные чиновники.