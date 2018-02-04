В Китае около 120 тыс. уйгуров-мусульман отправили в лагеря для перевоспитания

CA-NEWS (KZ) - В Китае около 120 тыс. уйгуров-мусульман отправили в политические образовательные лагеря для перевоспитания, сообщает CNN.

По данным издания, лагеря образованы в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Там они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на китайском языке, который «им не родной»: местные жители говорят на уйгурском языке.

Radio Free Asia отмечает, что такие действия центрального правительства вызывают осуждение со стороны активистов борьбы за права человека и местных жителей. «Из каждого двора, из каждой семьи забирают по три-четыре человека. В некоторых деревнях на улицах вообще нет мужчин, только женщины и дети, всех мужчин увели в лагеря», - сообщил председатель комитета всемирного уйгурского конгресса Омер Кенат.

Активисты утверждают, что власти не только арестовывают и сажают в тюрьму потенциально опасных уйгуров, но и ставят повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собирают ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.

Как отмечает Lenta.ru, через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения СУАР.