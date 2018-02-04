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  5 февраля 2018
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Видео – На трассе Алматы–Бишкек в ДТП попали около 10 машин, пострадали 6 человек

CA-NEWS (KZ) - На трассе Алматы–Бишкек в дорожно-транспортное происшествие попали порядка 10 автомобилей, в котором пострадали 6 человек, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Алматинской области.

По данным очевидцев, ДТП произошло накануне в 9:00-10:00 на повороте в поселок Каргалы.

В управлении здравоохранения сообщили, что из двух машин были госпитализированы шесть человек. «Четверо пошли на амбулаторное лечение. Двое госпитализированы с сотрясением мозга в узынагашскую ЦРБ. У них состояние средней степени тяжести», - рассказали врачи.

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