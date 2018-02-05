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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия заняла 51 место в мировом рейтинге верховенства права

CA-NEWS (MNG) - Монголия заняла 51 место из 113 в мировом рейтинге верховенства права, который раз в два года составляет международная независимая организация World Justice Project.

Из стран Центральной Азии: Казахстан занял 64-е место, Кыргызстан — 82-е, Узбекистан в 2017–2018 годах занял 91-е место.

Таджикистан и Туркменистан в рейтинге не представлены.

Международная организация World Justice Project составила рейтинг стран на основании индекса верховенства права. При его составлении эксперты учитывали достижения стран в области обеспечения правовой среды. Оценивались уровень коррупции, ограничение полномочий институтов власти, прозрачность их работы, порядок и безопасность, защита основных прав, соблюдение законов.

Первое место в рейтинге сохранила Дания. На втором и третьем местах оказались Норвегия и Финляндия. В первую десятку также вошли Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Канада и Австралия.

В целом, согласно всему рейтингу, хуже ситуация с верховенством права обстоит в Гватемале, Нигерии, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве, Египте. Замыкает рейтинг Венесуэла (113-е место).

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