ОПЕК прогнозирует значительный рост добычи нефти в Казахстане к 2040 году

CA-NEWS (KZ) - Казахстан увеличит добычу нефти до 2,7 млн баррелей в сутки к 2040 году. Такие прогнозы дает Организация стран - экспортеров нефти в своем отчете, передает LS.

На данный момент Казахстан добывает в среднем 1,8 млн баррелей в день.

В ОПЕК поясняют, что до 2022 года республика будет удерживать нынешние показатели. Но в 2025 году уже будет получать 2 млн баррелей в сутки. В 2030 году – 2,3 млн баррелей в день, в 2035 году – 2,6 млн баррелей в день, а в 2040 году – 2,7 млн баррелей в день.

Аналитики картеля отмечают, что в 2017 году Казахстану удалось выровнять показатели до 1,74 млн баррелей в сутки, что говорит о выполнении соглашения по сокращению добычи. Однако, по их мнению, на рост производства влияют месторождения Кашаган и Тенгиз.