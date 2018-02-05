В Туркменистане выросли цены на муку

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане подорожала мука, чтобы ее купить люди выстраиваются в очереди. Как передают корреспонденты «Хроники Туркменистана», из-за роста цен на основные виды продуктов, люди стали больше питаться хлебом.

Мука иранского производства подорожала с 76 до 84 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу) за мешок в 50 килограммов.

Стоимость муки местного производства в госмагазинах, где цены регулируются государством, выросла пока лишь на один манат и равна 47 манатам за мешок. Из-за ее относительно невысокой цены люди выстраиваются в очереди, чтобы закупить товар впрок. Также люди ожидают рост стоимости муки из-за повышения цены на бензин. Особенно большие очереди за мукой наблюдаются в сельской местности.

Из-за сильных холодов у многих торговцев на базарах замерзли и пришли в негодность овощи: картошка, лук, морковь, тыква, из-за чего на сохранившиеся овощи цены также подскочили.

Напомним, что в начале декабря дефицит муки наблюдался в Дашогузе. В середине декабря в Ашхабаде наблюдался дефицит куриных яиц.