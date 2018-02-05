В 2017 году за нарушение миграционного законодательства из Казахстана были выдворены 13,7 тыс. иностранцев

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году за нарушение миграционного законодательства из Казахстана были выдворены 13,7 тыс. иностранцев. Об этом говорится в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос депутатов мажилиса.

По его данным, ежегодно в Казахстан прибывает около 5 млн иностранцев, порядка 2 млн регистрируются в органах внутренних дел. Более 90% составляют граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.

Отмечается, что в целях урегулирования вопросов трудовой деятельности иностранцев у физических лиц в Казахстане, с 2014 года в законодательном порядке предусмотрена выдача органами внутренних дел разрешений, так называемых «трудовых патентов» в упрощенном порядке. С этого времени, по данным МВД, подразделения миграционной службы выдали 982,5 тыс. разрешений (2014 год – 72 тыс., 2015 год – 141 тыс., 2016 год – 322 тыс., 2017 год – 446 тыс.), в доход государства поступило 10,4 млрд тенге ($32,2 млн) (553 млн, 1,3 млрд, 3,4 млрд, 5,1 млрд тенге соответственно).

В результате принимаемых мер, в том числе в рамках проводимых полицией совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий («Мигрант», «Нелегал», «Правопорядок», «Участок» и др.) в 2017 году выявлены 109,8 тыс. нарушителей миграционного законодательства, из них за пределы страны выдворены 13,7 тыс. иностранцев. За осуществление трудовой деятельности без получения разрешений на трудоустройство к административной ответственности привлечено 12,4тыс. иностранцев.