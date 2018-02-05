В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,7 (карта)
- Узбекистан, происшествия
- 10:36, 05 февраля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 5 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МОН Казахстана.
Сетью сейсмических станций Казахстана в 07:56 по местному времени зарегистрировано землетрясение в 576 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Узбекистана.
Очаг залегал на глубине двадцати километров. Сведений об ощущениях не поступало.
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