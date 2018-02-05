В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,7 (карта)

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 5 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МОН Казахстана.

Сетью сейсмических станций Казахстана в 07:56 по местному времени зарегистрировано землетрясение в 576 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Узбекистана.

Очаг залегал на глубине двадцати километров. Сведений об ощущениях не поступало.