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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,7 (карта)

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 5 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МОН Казахстана.

Сетью сейсмических станций Казахстана в 07:56 по местному времени зарегистрировано землетрясение в 576 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Узбекистана.

Очаг залегал на глубине двадцати километров. Сведений об ощущениях не поступало.

Снимок экрана от 2018-02-05 10:30:19

Снимок экрана от 2018-02-05 10:30:02

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