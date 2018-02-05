РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Монголии начали производить кофе

CA-NEWS (MNG) - Монгольская компания «Содон фуудс» начала производство растворимый кофе, в которых содержится мало сахара. Сырье для производства кофе импортируется из зарубежных стран, сообщает Монцамэ.

Чтобы удовлетворить потребности своих граждан, страна импортирует большое количество чая и кофе, стоимость которых составляет $3-4 млн в год.

Компания предлагает покупателям, который предпочитает пить кофе покрепче, черный кофе «Sodon black», а для тех, кто любит пить помягче - нежный кофе с молоком «Sodon white». Помимо этого, предприятие выпускает на рынок шесть разных сортов и вкусов чая. В дальнейшем компания «Содон фуудс» стремится производить чай, используя ягоды, которые растут в Монголии.

«Приобретав сертификат о происхождении товара, мы уже начали экспортировать свой кофе на рынок Внутренней Монголии, через зону свободной торговли Монголии в КНР. Первым клиентам уже понравился наш продукт по вкусу и качеству. И они проявили большой интерес в покупке», - отметил директор компании «Содон фуудс» Г.Ганбаяр.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×