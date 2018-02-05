В Монголии начали производить кофе

CA-NEWS (MNG) - Монгольская компания «Содон фуудс» начала производство растворимый кофе, в которых содержится мало сахара. Сырье для производства кофе импортируется из зарубежных стран, сообщает Монцамэ.

Чтобы удовлетворить потребности своих граждан, страна импортирует большое количество чая и кофе, стоимость которых составляет $3-4 млн в год.

Компания предлагает покупателям, который предпочитает пить кофе покрепче, черный кофе «Sodon black», а для тех, кто любит пить помягче - нежный кофе с молоком «Sodon white». Помимо этого, предприятие выпускает на рынок шесть разных сортов и вкусов чая. В дальнейшем компания «Содон фуудс» стремится производить чай, используя ягоды, которые растут в Монголии.

«Приобретав сертификат о происхождении товара, мы уже начали экспортировать свой кофе на рынок Внутренней Монголии, через зону свободной торговли Монголии в КНР. Первым клиентам уже понравился наш продукт по вкусу и качеству. И они проявили большой интерес в покупке», - отметил директор компании «Содон фуудс» Г.Ганбаяр.