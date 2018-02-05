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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане обучение в колледжах станет платным

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане обучение в колледжах сделают платным. Это обусловлено постановлением президента от 3 февраля текущего года, сообщает "Норма".

Документом установлено, что с 2019/2020 уч. г. в профессиональные колледжи будут принимать только выпускников 11 классов. При этом содержание колледжей из Государственного бюджета продлится только до завершения обучения учащихся, принятых в 2017/2018 уч.г. (сейчас это первокурсники). Сами образовательные учреждения передадут на баланс министерств, ведомств, коммерческих банков, хозяйственных объединений и крупных предприятий.

Планируется, что на обучение в профессиональных колледжах будут выделяться государственные гранты (с условием 3-летней отработки в регионах). А размер стоимости обучения на платно-контрактной основе установит Министерство финансов по согласованию с Центром профессионального образования и другими заинтересованными министерствами, ведомствами и хозяйственными объединениями*.

Документ вступил в силу со дня опубликования 3 февраля 2018 г.

Подробнее: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/obuchenie_v_kolledjah_stanet_platnym
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