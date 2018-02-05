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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и ФАО обсудили новую двухлетнюю Программу сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов принял в минувшую субботу представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Республике Таджикистан, г-на Виорела Гуцу в связи с завершением его миссии в Таджикистане, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи были обсуждены текузие вопросы и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и ФАО ООН.

В частности, обсуждены вопросы реализации совместных проектов и новой Программы сотрудничества между правительством республики Таджикистан и ФАО на период 2018-2020 годы

В пресс-службе отметили, что Аслов поблагодарил представителя ФАО в Таджикистане за совместную плодотворную работу, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

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