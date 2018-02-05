Премьер Монголии встретился с президентом ОАО «Российские железные дороги»

CA-NEWS (MNG) - Генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров во время рабочей поездки в Улан-Батор обсудил актуальные вопросы сотрудничества в части развития железных дорог с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулга, сообщает пресс-служба компании.

В ходе встречи Олег Белозёров отметил положительные результаты работы АО «Улан-Баторская железная дорога» в 2017 году. Транзитные перевозки контейнеров через Монголию выросли в 2,7 раза, производительность труда увеличилась на 20%.

Глава ОАО «РЖД» проинформировал президента Монголии о планах по развитию инфраструктуры УБЖД для освоения растущих объемов перевозок. В частности, объем капитального ремонта путей в 2018 году увеличится вдвое, будет завершена модернизация системы управления перевозками. Это даст прирост провозной способности дороги на 20%.

Говоря об инфраструктурной составляющей, Олег Белозёров назвал приоритетным Центральный железнодорожный коридор (Улан-Удэ – Наушки – Сухэ-Батор – Улан-Батор – Дзамын-Ууд - Эрлянь) в рамках реализации программы создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай.

Также Олег Белозёров встретился с премьер-министром Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Амаржаргалыном Гансухом.

Главной темой переговоров стало увеличение транзита грузов из Монголии по инфраструктуре ОАО «РЖД» в направлении портов Дальнего Востока. Также стороны обсудили вопросы, связанные с перспективами развития железнодорожной инфраструктуры Монголии, в том числе с использованием механизмов государственного финансирования.