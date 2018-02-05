Делегация Таджикистана отбыла в Ташкент обсудить госвизит Мирзиёева в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Делегация Таджикистана во главе с заместителем премьер-министра республики Азимом Иброхимом сегодня, 5 февраля, отбыла в Ташкент, сообщает АП.

Программа визита таджикской делегации предусматривает встречи и переговоры в правительстве Узбекистана, ряде министерств и ведомств, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также практические аспекты подготовки к предстоящим узбекско-таджикским переговорам.

В частности, одним из основных вопросов обсуждения станет подготовка государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, который запланирован на первую декаду марта текущего года.

Стороны также детально обсудят проекты соглашений, которые намерены подписать Душанбе и Ташкент по итогам визита главы Узбекистана в Таджикистан.

Напомним, в рамках прошедших 10 января в Душанбе заседаний Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и РУ и Совместной таджикско-узбекской межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между двумя государствами Таджикистан и Узбекистан достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы – плотине Фархадской ГЭС.

По итогам душанбинской встречи соответствующим министерствам и ведомствам двух государств было поручено приступить к подготовке проектов соглашений между Таджикистаном и Узбекистаном по сотрудничеству в сферах транспорта, коммуникаций, торговли, экономики, границы.

Ожидается, что все межгосударственные и межправительственные соглашения по вышеназванным вопросам будут подписаны в ходе государственного визита президента Узбекистана в Душанбе.