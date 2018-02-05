В Узбекистане в этом году создадут 9 кластеров по сбору и переработке отходов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте под председательством президента Шавката Мирзиёева на днях остоялось совещание, посвященное анализу проводимой работы по улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды.

Как было отмечено в ходе заседания, в стране лишь 53 процента населения охвачены услугами санитарной очистки и всего 15 процентов из этого показателя приходятся на долю частного сектора. Почти во всех селах отсутствует система сбора, хранения и транспортировки бытовых отходов.

На совещании были проанализированы эти и другие недостатки, определены стоящие перед сферой актуальные задачи.

Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено разработать совместно с соответствующими министерствами пятилетнюю программу по упорядочению пунктов сбора отходов в городах и развитию услуг санитарной очистки в сельских населенных пунктах.

Президент страны, говоря о переработке бытовых отходов, отметил необходимость изучения и широкого внедрения опыта зарубежных стран.

В таких странах, как Германия, Бельгия, Япония, Голландия, Швеция, перерабатываются 60-65 процентов отходов, 20-25 процентов отходов используются для выработки энергии, остальная часть сжигается без надобности закапывания отходов на полигонах, сказал Шавкат Мирзиёев. В результате достигается рациональное использование земельных ресурсов, экономический эффект и снижается негативное воздействие на окружающую среду.

В связи с этим дано поручение ввести в текущем году в 9 городах страны кластеры по сбору и переработке отходов.

Поставлена задача разработки "дорожной карты" по заключению соглашений с инвесторами, подготовке документации и финансированию реализации проектов по переработке отходов в Ферганской долине, Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.