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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Банки Казахстана за 11 месяцев 2017 года выдали кредиты в размере $4 млрд

CA-NEWS (KZ) - Объем кредитов в банках Казахстана за 11 месяцев 2017 года увеличился на 1,8% и составил 13 трлн тенге ($4 млрд). Об этом сообщается в ответе председателя Национального банка Данияра Акишева на запрос депутатов мажилиса.

По его данным, кредиты в тенге выросли на 10% до 9,4 трлн тенге ($2,9 млрд).

«Ставки по выданным тенговым кредитам юридическим лицам снизились с 15,2% в январе 2017 года до 13,4% в ноябре. При этом каждый четвертый тенге от всех кредитов, выданных в стране, получил малый и средний бизнес. Рост кредитования МСБ с начала года составил 60 млрд тенге ($185 млн 759 тыс.)», - говорится в документе.

Нацбанк отмечает, что меры по оздоровлению Казкоммерцбанка и РБК банка, а также лишение лицензии Дельтабанка приведут к уменьшению статистических показателей кредитования в целом по системе по итогам 12 месяцев года. Однако в других банках наблюдался рост кредитования.

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