В Пекине состоялся туркмено-китайский туристический форум

CA-NEWS (TM) - В Пекине 2 февраля состоялся туркмено-китайский форум по сотрудничеству в области туризма. Форум организован туркменским посольством в КНР совместно с Государственным комитетом Туркменистана по туризму, китайскими компаниями «Шуангсюнь» и «Бэйчень», сообщает госинформагентство.

Встреча собрала представителей государственных структур, бизнесменов, специализирующихся в сфере туризма маркетологов, экспертов, авиаперевозчиков, а также СМИ Китая. Для участия в мероприятии в Пекин прибыла делегация руководителей ведущих туристических предприятий, организаций гостиничного хозяйства Туркменистана.

Главная цель проведения форума - содействие установлению и развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, налаживанию системного диалога между государственными органами управления в этой области, деловыми сообществами, профильными учреждениями двух стран, популяризация и продвижение туристического потенциала Туркменистана в Китае.

В ходе встречи были рассмотрены состояние двусторонних политических, торгово-экономических и культурных отношений, перспективы их развития с учетом договоренностей в верхах и большой совсместной работы, которая ведется сегодня правительствами наших стран в различных областях, что открывает большие возможности для интенсификации транспортных коммуникаций, гуманитарных контактов.

В своем приветственном слове посол Туркменистана в КНР Чинар Рустамова выделила такие ключевые механизмы активизации туристических связей, как перекрестное участие в отраслевых выставках и конгрессах, обмен делегациями, проведение совместных мероприятий и релаизация инвестиционных проектов.

Заместитель генерального директора Департамента международного сотрудничества Министерства туризма КНР Сун Бо отметил важность совместного форума для ознакомлении китайской общественности с большим потенциалом индустрии туризма Туркменистана, налаживания прямых контактов между туроператорами двух стран и наращивания взаимного турситического потока. Он подчеркнул, что встреча явилась хорошей стартовой площадкой для возникновения и воплощения совместных инвестиционных проектов в сфере туризма.

В рамках форума состоялось значимое событие - открытие визового сервисного центра Туркменистана «Шелковый путь», который будет предоставлять услуги по оказанию визовой поддержки китайским туристам и компаниям в виде консультации, сбора, обработки и направления документов туркменским туроператорам для получения въездной визы в нашу страну.

Кроме того, в честь начала работы центра была проведена лотерея авиабилетов, и трём выигравшим в неё вручены сертификаты на бесплатный полет рейсом туркменских авиалиний из Пекина в Ашхабад и обратно.