В Казахстане резко выросло производство кумыса - исследование

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане резко увеличилось производство кумыса - сразу на 46 процентов за год, сообщает агентство Energyprom.kz.

Всего производители молочной продукции выпустили товаров на 240,2 миллиардов тенге, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. Казахстанские производители молочки обеспечили спрос по итогам 11 месяцев прошлого года на 84,1 процента. Почти весь объем ресурсов (выпуск + импорт) потребляется внутри страны, на экспорт ушло лишь 3,3 процента. Впрочем, как отмечает агентство, объемы экспорта за год выросли сразу в полтора раза.

В натуральном выражении в стране за год увеличился выпуск масла и сливочных спредов (+1,5 процента), а также - сыра и творога (+2 процента). Среди других молочных продуктов резкий рост производства отмечен для кумыса (сразу +46,3 процента). Выпуск молока и сливок, напротив, сократился - на 3,6 процента к предыдущему году.

Наибольший объем производства сливок и молока сконцентрирован в Северо-Казахстанской области, здесь производят 24,4 процента всей казахстанской молочной продукции. Также большие объемы наблюдаются в Алматинской (20,9 процента) и Костанайской (16,4 процента) областях. По выпуску масла лидируют компании Алматы (27,5 процента), Костанайской области (23,9 процента) и СКО (13,8 процента).

Производство сырно-творожных изделий сконцентрировано в Алматинской области (28,1 процента), Восточно-Казахстанской области(13,9 процента) и Алматы (9,9 процента).



