В Cети появились видео операции малышу из Узбекистана, у которого из тела извлекли 13 игл

CA-NEWS (UZ) - В узбекском сегменте соцсетей выложили видео с процесса операции 11-месячному малышу, у которого в теле было обнаружено 16 игл.

На видео видно, как из кишечника ребёнка врачи достают изогнутую проволоку и иглу большого размера.

Напомним, в конце января сообщалось, что в Ташкенте у ребёнка, мать которого привезла из Ташлакского района Ферганской области обнаружили 16 игл в теле, и они причиняли ему боль в течение, как минимум, двух месяцев. В Республиканском центре скорой медицинской помощи ему была сделана операция.

По словам руководителя Центра детской хирургии, профессора Хабибуллы Акилова, все иглы были в различных местах: их обнаружили в толстом кишечнике, мочевом пузыре, внутри грудной клетки, шее, позвоночнике и под сердцем.

11-месячный ребенок перенес операцию в течение 9 часов.

Ребёнок всё ещё находится в больнице и борется за жизнь. О результатах следствия правоохранительные органы пока не сообщали.