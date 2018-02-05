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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Cети появились видео операции малышу из Узбекистана, у которого из тела извлекли 13 игл
Предыстория: В Узбекистане врачи извлекли из тела 11-месячного ребёнка 13 иглПродолжение: В Минздраве Узбекистана опровергли смерть ребёнка, у которого извлекли из тела 13 игл

CA-NEWS (UZ) - В узбекском сегменте соцсетей выложили видео с процесса операции 11-месячному малышу, у которого в теле было обнаружено 16 игл.

На видео видно, как из кишечника ребёнка врачи достают изогнутую проволоку и иглу большого размера.

Напомним, в конце января сообщалось, что в Ташкенте у ребёнка, мать которого привезла из Ташлакского района Ферганской области обнаружили 16 игл в теле, и они причиняли ему боль в течение, как минимум, двух месяцев. В Республиканском центре скорой медицинской помощи ему была сделана операция.

По словам руководителя Центра детской хирургии, профессора Хабибуллы Акилова, все иглы были в различных местах: их обнаружили в толстом кишечнике, мочевом пузыре, внутри грудной клетки, шее, позвоночнике и под сердцем.

11-месячный ребенок перенес операцию в течение 9 часов.

Ребёнок всё ещё находится в больнице и борется за жизнь. О результатах следствия правоохранительные органы пока не сообщали.

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Комментарии (1)
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Anarku1ova
12:37, 05 февраля 2018
Как мать наказали?
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