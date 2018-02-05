Сенаторы Таджикистана рассмотрят вопрос переименования Курган-Тюбе

CA-NEWS (TJ) - Четырнадцатая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли республики пятого созыва состоится 16 февраля. Решение об этом подписал спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев.

Сенаторы рассмотрят предложения президента Таджикистана Эмомали Рахмона о переименовании городов и некоторых других населенных пунктов страны, в частности, Курган-тюбе и Сарбанд, сообщил «АП» источник в верхней палате парламента республики.

Напомним, 20 января президент Таджикистана подписал постановление правительства страны, согласно которому город Курган-Тюбе переименован в Бохтар, город Сарбанд — в Левакант, район Бохтар — в Кушониен, городок Восе Восейского района — в Хулбук, село Курбоншахид сельского джамоата Гулистон Восейского района — в Мехробод, село Шота Руставели сельского джамоата Ситораи Сурх Яванского района — в Саргах, село Тошохур сельского джамоата имени Хасана Хусейнова Яванского района — в Богдара и село Будинобод сельского джамоата имени Гулсары Юсуфовой Яванского района — в Зарриндашт.

Кроме того на сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли республики предусматривается рассмотрение Законов РТ «О внесении изменения в Налоговый кодекс Республики Таджикистан», «О зерне и продуктах его переработки», «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ «О племенном деле».