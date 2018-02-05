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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фото – Казахстанские спортсмены прибывают на Олимпиаду в Пхенчхан

CA-NEWS (KZ) - Через несколько дней, 9 февраля, в корейском Пхенчхане стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, для участия в которых Казахстан получил 57 лицензий по 9 видам спорта.

1 февраля спортсмены начали заселяться в олимпийские деревни. Первыми стали члены сборной по биатлону Василий Подкорытов, Максим Браун, Владислав Витенко, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Елизавета Бельченко, Ольга Полторанина, Галина Вишневская, Дарья Климина, Алина Райкова. Они уже проводят тренировки.

Затем в Корею прилетели могулисты Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева и Аяулым Амренова и конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Станислав Палкин, Артем Крикунов, Екатерина Айдова.

Также в Пхенчхан прибыли казахстанский лыжник Алексей Полторанин, шорт-трекисты Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова, Ионг А Ким и фигурист Денис Тен.

Фото Национального олимпийского комитета РК

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