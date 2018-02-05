Власти Великобритании пообещали «тяжелую жизнь» иностранцам с «необъяснимым» богатством свыше 50 тыс. фунтов

CA-NEWS (CA) - Власти Великобритании намерены начать серьезную борьбу с незаконными накоплениями и коррупцией. «Вся мощь правительства» обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище, сказал в интервью газете Times министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

По его словам, они используют Великобританию для отмывания доходов.

В правительстве Уоллес в том числе занимается борьбой с экономическими преступлениями. «Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь», - предупредил Уоллес.

Как отмечает Times, ежегодно в Великобритании «отмывают» £90 млрд нелегальных доходов.

На днях в Британии вступил в силу закон «Ордер на богатство неясного происхождения» (Unexplained wealth orders — UWO): он позволяет заморозить активы стоимостью от £50 тысяч и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить, на каких законных основаниях они были получены. По данным Times, власти уже определили десятки целей для расследования.

Под пристальное внимание попадут и представители законодательной власти. Тем из них, кто «вдруг покупает роскошный таунхаус в центре Лондона», придется объяснить, каким образом они за него заплатили, пообещал Уоллес.

«Запросы UWO могут применяться против всех, начиная от местного драгдилера до зарубежного олигарха или международного преступника, - сказал Уоллес. - Я надавил на правоохранителей, чтобы поскорее начать использовать такие запросы, потому что слишком многие меры, принятые​ депутатами, в действительности не работают».

По данным Times, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью уже проверяет двух «политически значимых лиц» (PEP — politically exposed person) для тестирования нового закона. Если первые дела будут успешны, последуют новые, отмечает издание.