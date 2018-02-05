Средний размер пенсий в Таджикистане в 2017 году составил $30

CA-NEWS (TJ) - Средний размер пенсий в Таджикистане в 2017 году составил 271 сомони (около $30 по официальному курсу), что на 3 сомони меньше прошлогодней суммы, сообщила первый заместитель директора Агентства социального страхования и пенсий РТ Назокат Одиназода.

Общее количество пенсионеров в Таджикистане составляет 665 тыс. 78 человек, что на 3,4% больше 2016 года, сообщает портал ENT.

По данным Агентства, в 2017 году повторную проверку Госслужбы медицинской и социальной экспертизы Минздрава РТ на инвалидность проходили более 75 тыс. граждан.

В результате 12 тыс. 687 гражданам, которые получали пенсии по инвалидности, их выплата была полностью прекращена. Теперь в списках пенсионеров по инвалидности числятся 56 тыс. 450 человек.

В 2017 году средний размер пенсии в Согдийской области составил 259 сомони ($29), в Хатлонской области – 259,4 сомони ($29.3), в ГБАО – 335,4 сомони($37), в РРП – 255,7 сомони($28.8), в Душанбе – 370,15 сомони($41), в целом по республике - 270,60 сомони($30.5).