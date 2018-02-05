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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана с сыном совершил верховую прогулку на лошадях

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс, уделив время вопросам развития национального коневодства, популяризации массового спорта и подготовки к предстоящим важным спортивным событиям, сообщает 4 февраля пресс-служба главы государства.

конный комплекс

Навестив ахалтекинцев, президент Туркменистана совершил верховую прогулку на скакуне Гуджурлы.

Здесь Бердымухамедов обменялся мнениями о развитии массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта высших достижений со своим сыном Сердаром, оседлавшим скакуна Мирас.

Сын главы государства, депутат Меджлиса Сердар Бердымухамедов активно организует работу по развитию физкультурно-массового движения и спорта среди молодёжи, отмечается в тексте.

Во время верховой прогулки президент Туркменистана обсудил с сыном вопросы предстоящего авторалли «Амуль–Хазар 2018», велопробега и легкоатлетического кросса по маршруту, названному по предложению главы государства «Великий Шёлковый путь».

Затем глава государства на скаковой дорожке пустил ахалтекинца галопом. По завершении конной прогулки глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с места события.

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