В Костанайской области обнаружены рудные зоны с 5,3 тоннами золота

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана обеспокоены ситуацией, которая складывается в городе Аркалык Костанайской области.

Как отмечается в их запросе на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, в городе второй год наблюдается снижение объемов промышленного производства, в том числе градообразующего предприятия. По информации Комитета геологии Министерства по инвестициям и развитию, запасов бокситов, добываемых Тургайским бокситовым рудоуправлением АО «Алюминий Казахстана», осталось на два года активной добычи. С 2020 года предполагается не только дальнейшее сокращение объемов добычи боксита, но и ежегодное снижение численности персонала предприятия с нынешних 834 до 80 человек к 2023 году.

Парламентарии интересуются, что правительство предпринимает для предотвращения кризисных явлений в экономике региона.

В ответ Б.Сагинтаев сообщил, что в настоящее время в Аркалыке реализуются 2 «якорных» проекта на общую сумму 5,9 млрд тенге с созданием 275 постоянных рабочих мест: «Модернизация и развитие птицефабрики яичного направления с производственной мощностью до 300 млн штук яиц в год» (ТОО «АгроИнтерПтица»), стоимость проекта 3,5 млрд. тенге; «Строительство племенного хозяйства-репродуктора и откормочной площадки на 3 тыс. голов крупного рогатого скота» (ТОО «Нұр-Жайлау НС»), стоимость проекта 2,4 млрд тенге.

Также в городе планируется реализация инвестиционных проектов:

- «Обработка нефритоидов Акжальского месторождения мощностью 4400 куб.м в год в городе Аркалык» (ТОО «Ақ-Тас СК»), стоимостью 1,9 млрд тенге, с созданием 88 рабочих мест. Срок реализации запланирован на 2019 год;

- «Строительство завода по производству огнеупора мощностью 48 тыс. тонн в городе Аркалык» (ТОО «ОгнеупорХимстрой»), стоимость проекта 0,9 млрд тенге, с созданием 64 рабочих мест. Срок реализации запланирован на 2019 год;

- «Строительство Аркалыкского мясоперерабатывающего комплекса мощностью 10 тонн в сутки переработки до 3 тонн колбасной продукции и до 1 тонны консервной продукции (ТОО «Алюминстрой»), стоимостью 0,9 млрд тенге, с созданием 180 рабочих мест. Срок реализации запланирован на 2018 год;

- «Строительство бройлерной птицефабрики в городе Аркалык» (ТОО «Аркалык кұс бройлері»), стоимостью 1 млрд тенге, с созданием 34 рабочих мест. Срок реализации запланирован на 2020 год.

Также сообщается, что в конце 2017 года за счет бюджетных средств в рамках республиканской бюджетной программы завершены поисковые работы на золото на участке «Тюлькусай». В результате работ выделены рудные зоны, по которым оценены (по категории «Р») прогнозные ресурсы золота – 5,3 тонны, а также редкоземельных металлов.

На стадии заключения контракта по результатам проведенных прямых переговоров между Министерством по инвестициям и развитию и АО «НГК «Казгеология» находятся «Алтын-Казганское рудное поле» на разведку золота и медьсодержащих руд, участок «Акбулак» на разведку редкоземельных металлов.

Кроме того, по данным правительства, реконструкция участка «Аркалык–Державинск» автомобильной дороги республиканского значения «Жезказган–Петропавловск» будет рассмотрена после 2020 года, однако в 2018 году планируется средний ремонт 32 км покрытия методом холодного ресайклирования от границы Костанайской области до Державинска. Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 853,1 млн тенге.