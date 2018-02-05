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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане планируют увеличить площади сева сельхозкультур

CA-NEWS (TJ) - Министерство сельского хозяйства Таджикистана сообщает о прогнозном увеличении площадей сева сельскохозяйственных культур в текущем году, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, сев зерновых (осенний и весенний сев) прогнозируется произвести на площади 145 тыс. 34 га и 104 тыс. 908 га соответственно.

Также планируется увеличить площади сева масляных культур – до 46 тыс. 73 га, что больше по сравнению с 2017 годом на 22 тыс. 84 га.

Сев картофеля прогнозируется на площади 33 тыс. 490 га, что больше по сравнению с прошлым годом на 10 тыс. 760 га.

Для улучшения обеспечения населения свежими овощами сев овощей планируется произвести на площади 50 тыс. 882 га.

Что касается хлопка-сырца, то в текущем году Минсельхоз планирует отвести под сев данной сельскохозяйственной культуры 187,5 тыс. га, что больше по сравнению с 2017 годом на 13 тыс. 521 га.

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