Монголия планирует открыть прямой авиарейс с США с 2020 года

CA-NEWS (MNG) - Монгольская национальная авиапассажирская компании МИАТ планирует открыть прямой авиарейс между Монголией и США с 2020 года, сообщает Монцамэ.

Экипаж МИАТ успешно завершил свою работу по «мокрой» аренде авиалайнера «Boeing 767-300» с гаитянской авиакомпанией «Санрайс Эйрвэйс».

Компания МИАТ подчеркивает, что этот двухмесячный летний опыт на американском континенте станет первым шагом для открытия нового прямого рейса в Соединенные Штаты. Компания.

Согласно «мокрой» аренде экипаж из 35 человек провел в воздухе в общей сложности 600 часов полета, проводя рейс между Республиками Гаити и Чили. Авиакомпания MИАT имеет опыт работы в данном сегменте, т.е. ранее компания арендовала свой самолет Республикам Бангладеш и Чехия на «мокрых» условиях.