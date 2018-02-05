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  5 февраля 2018
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Первый финал чемпионата мира по мотогонкам на льду в Астане выиграли российские спортсмены (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Астане завершился первый финал чемпионата мира по мотогонкам на льду.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в столицу Казахстана приехали спортивные делегации из Австрии, Германии, Нидерландов, России и Швеции. Всего на старт вышли 18 лучших мотогонщиков мира. Казахстан на соревнованиях представляли Андрей Шишегов, Павел Некрасов и Владимир Чеблоков.

По итогам соревнований призовые места были поделены между российскими спортсменами: Дмитрий Колтаков занял первое место, Сергей Карачинцев пришел вторым, третье место завоевал Даниил Иванов; четвертым в финальном заезде был швед Мартин Хаарахилтунен.

«Лидерами по итогам первого финала являются гонщики из Российской Федерации, а для немцев и австрийцев он завершился нехарактерно низкими результатами и малым количеством очков», - говорится в сообщении.

Финал личного зачета чемпионата мира по спидвею 2018 года проводится Международной мотоциклетной федерацией (FIM) в пять этапов. Первый прошел в Астане, следующие старты состоятся в России, Германии и Нидерландах. Командный зачет чемпионата мира пройдет в городе Шадринске (РФ).

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